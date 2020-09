RIBEIRA. A ANPA do IES Nº1 de Ribeira revocou a decisión de que os alumnos non acudisen ás clases ata que se garantizasen as medidas de seguridade fronte á Covid-19 no tocante ó distanciamento, e anunciou que “os nosos fillos e fillas poderán voltar ás aulas”. A dirección do centro informou que xa hai un acordo que, pese a non ser o desexado nun inicio, alomenos vainos permitir dar comezo a este curso”. Para garantir a distancia de metro e medio entre o alumando nas aulas vanse desdobrar en 1º, 2º e 4º da ESO, é dicir, crearanse máis aulas dentro dese curso con menos alumnos en cada unha (21 por aula). Naqueles postos onde non sexa posible conseguir esa distancia, colocaranse mamparas entre eles (parece ser que só afectará a algún aula de 1º e 2º da ESO). “Isto é posible porque se solicitou un aumento de docentes á Consellería de Educación, pero só se concederon catro, nin a metade dos solicitados, polo que non vai ser posible conseguir todos os desdobres desexados, e en consecuencia, o alumnado de Bacharelato terá ensinanza semipresencial: 6 ou 7 alumnos de cada aula quedarán na casa unha semana ó mes traballando telemáticamente”, indican. S. S.