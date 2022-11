Desplegan en Boiro servizos móbiles de nova xeración

Boiro. Os operadores de telefonía móbil Telefónica, Vodafone e Orange informan que durante as próximas semanas van levar a cabo en Boiro o proceso de implantación dos novos servizos de telefonía móbil de nova xeración 4G e 5G, sobre as bandas de 800 e 700 MHz. Isto vai permitir desfrutar de conexións móbiles de alta velocidade cunha mellor cobertura no interior de edificios e en máis zonas da citada localidade.

Para garantir a compatibilidade da nova tecnoloxía coa Televisión Dixital Terrestre (TDT), os operadores puxeron en marcha unha entidade para solucionar calquera afectación na recepción da sinal da televisión. O proceso de implantación, que se está a realizar de forma paulatina en toda a xeografía, pódese seguir na páxina web habilitada www.llega700.es.

Esta nova rede móbil vai proporcionar melloras significativas tanto na velocidade de descarga como no envío de datos (fotos, música ou contidos audiovisuais de alta definición) así como sacar máis partido a aplicacións online.

Asimesmo, vai introducir tamén melloras fundamentais, como as relacionadas con orografía complicada onde tradicionalmente fallaba a cobertura e en zonas interiores de edificios. s. souto