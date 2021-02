Desvelan os nomes dos carnotáns gañadores do concurso de Entroido

CARNOTA. Rematado o prazo para a presentación de vídeos ao concurso virtual de Entroido convocado polo Concello de Carnota, reuniuse o xurado e ditou o seu fallo. Na categoría individual acadou o primeiro posto o Titiriteiro do mundo enteiro (60 euros), o segundo foi para Peliqueiriña (40 euros) e o terceiro para Quero ver ás miñas avoas (30 euros). No caso da categoría por parellas, os galardóns foron para Sebarrosers (1º premio de 90 euros), Astronautas viaxeiros (2º premio de 60 euros) e O pallaso e o gatiño tolo (3º premio de 50 euros). Na sección de comparsas, o disfrace gañador foi Ramo de rosas multicolor (tan só se presentou unha familia), que recibiu un cheque por valor de 150 euros. O Concello de Carnota puxo en xogo preto de mil euros que os galardoados poderán canxear nos establecementos comerciais da vila. m. c.