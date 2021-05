Detido un ribeirense tras disparar ó aire cun arma de fogueo pola xanela

RIBEIRA. A Policía Nacional tivo que acordoar unha rúa en Ribeira e derrubar o portal dunha vivenda para deter a un home que disparou ó aire dende unha xanela cun arma que resultou ser de fogueo. A identidade do arrestado correspóndese coas iniciais J. F. A. S. Os feitos ocorreron ás sete e media da mañá no número 39 da rúa Colón, e foi un veciño o que alertou á Policía Local. Cando os axentes se persoaron no lugar, ninguén lles abriu a porta do inmoble, e reclamaron a presenza dunha patrulla da Policía Nacional. Foi entón cando acordoaron a zona ante o temor de que se puideran producir novos disparos. Finalmente, e tras derrubar o portal, os axentes detiveron ó individuo, que quedou en liberdade ó comprobarse que a arma que tiña no domicilio era de fogueo. Algúns veciños din que o edificio é frecuentado por drogodependentes. S. S.