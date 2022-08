Dez artistas do Barbanza expoñen xuntos as súas creacións en Ribeira

ribeira. Dez artistas do Barbanza exhiben as súas creacións na casa consistorial de Ribeira a través da exposición colectiva O Faiado 2022, integrada por vinte obras e que pode visitarse ata o 21 de outubro. A edil de Cultura, María Sampedro, felicitou ós artistas pola iniciativa, e tamén á galería O Faiado e á súa responsable, Eugenia Gómez. No nome dos creadores falou Olegario Sampedro, quen eloxiou a calidade das pezas dos seus compañeiros e agradeceu ao Concello ribeirense a cesión dese espazo. Ademais, expresou a súa confianza de que a xente vexa a mostra coa esperanza de que non lle deixe indiferente. Xunto a Olegario Sampedro amosan as súas obras Loli Regueira, Belén Rodríguez, Sergio Femar, Carmen Sampedro, Manuel Rodríguez Varela, Beatriz Martínez del Campo Ricoy, Fernando Rei, Pío Costa e Mónica Rivas. s. s.