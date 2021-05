Dimite la edil ribeirense Ana Ruiz tras conocerse que cedió a su hijo un local para organizar una fiesta

“Con toda a dor do meu corazón presento a miña dimisión como concelleira da Corporación municipal de Ribeira. Deixo a miña acta por responsabilidade política, pois nunca pensei que o que ía ser unha pequena festa de cumpreanos de catro rapaces se convertira no que se converteu. A imaxe dada non se corresponde coa que debe transmitirse dende un cargo político”. Con estas palabras y muy emocionada anunció esta tarde su dimisión la edil de Servizos Sociais, Ana Ruiz.

Una salida que es la consecuencia directa de una fiesta ilegal organizada el pasado fin de semana por su hijo en un local, del que es copropietaria, ubicado en la capital de Barbanza. Una celebración en la que participaron una veintena de jóvenes que, en su mayoría, no superaban los dieciocho años.