Dóalle a familias necesitadas o sueldazo de 300 euros durante seis meses sorteado pola patronal de Boiro

A persoa premiada co sueldazo de 300 euros durante seis meses sorteado pola patronal de Boiro na campaña de Nadal, que recaeu nun cliente da Xoiería Teixeira, decidiu ceder o importe íntegro a causas benéficas, segundo informou o presidente da entidade, Daniel García. Tras poñerse en contacto co departamento de Servizos Sociais do Concello e ser informada das posibilidades, a persoa afortunada decidiu o destino dos vales de compra, que serán para axudar a familias necesitadas da localidade. Ademais, pediu que non se desvelara a súa identidade. En canto ao destino do premio, será utilizado igualmente nos establecementos asociados que participaron na campaña de Nadal, sendo as persoas necesitadas e non a premiada quenes canxeen os vales.