Dolores Rosende gañou a viaxe familiar a Eurodisney da campaña Raña e gaña

a pobra. O cheque-regalo da viaxe familiar para catro persoas con destino a Eurodisney, sorteado na campaña Raña e gaña polo Concello da Pobra, a plataforma de comercio electrónico DEAN.shop e a patronal, xa está nas mans da súa gañadora: María Dolores Rosende Piñeiro, veciña da localidade. Esta viaxe era o agasallo máis ansiado da terceira edición da campaña impulsada para incentivar as compras nos comercios de proximidade na época do Nadal, que propiciou un movemento de 656.100 euros co repartimento de máis de 65.000 tarxetas en 55 establecementos comerciais e de servizos do municipio. Ademais, entregáronse 600 agasallos por un importe aproximado de 15.000 euros. A viaxe foi entregada polo alcalde, Lois Piñeiro; a edil Charo Varela; e Isabel Cañas (directora de Relacións Externas de Congalsa). s. souto