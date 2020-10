Dotan á Clínica Vella de Rianxo dun ascensor

RIANXO. A empresa Obras Gallaecia S.L. deu comezo á instalación dun ascensor na Clínica Vella de Rianxo. Foi adxudicada por un importe de 55.465,09 euros e ten un prazo de execución de tres meses. Forma parte do Plan Único da Deputación da Coruña e o Concello e dará servizo a tres andares da antiga edificación que albergará servizos municipais e o Instituto Social da Marina. Neste senso, con esta actuación resolverase o problema de accesibilidade que afectaba aos centos de beneficiarios e afiliados do mar que teñen o seu centro de referencia de atención nestas oficinas. A obra contempla un ascensor exterior independente para acceder a cada unha das plantas do edificio. S. S.