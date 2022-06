‘Dragoeiros e biosbardos’ abre o festival Atlántica o día dous na Pobra

A Pobra. Un ano máis, o festival internacional de narración oral Atlántica espallará historias en distintos concellos de Galicia, entre eles, A Pobra do Caramiñal, para o cal se artellan tres funcións.

A primeira enmárcase no programa infantil e familiar. Charo Pita e Sofía Maul levarán á alameda o relato Dragoeiros e biosbardos o vindeiro sábado día dous a partir das once e media da mañá. Trátase dun espectáculo baseado no libro homónimo de Charo Pita; esta obra conta a historia de Óscar, un neno que descobre a maxia do corpo e a lactación grazas a un bebé que ten que coidar.

Doutra banda, o bloque dirixido a público adulto consta de dúas sesións. Celso F. Sanmartín achegará de viva voz Catro aves escollidas son as que cruzan o mar, o mércores día seis. Nesta ocasión a paraxe elixida é A Portela, a partir das 21.00 horas.

E, finalmente, o sábado día nove, a narración trasladarase ao adro da igrexa do Castelo con Contos e sucedidos, a cargo de Carolina Rueda, das 21.30 horas en diante. No seu espectáculo, Rueda mestura cantos e historias colombianas e universais establecendo un diálogo cos nenos e os pais en canto á memoria, os temores, a familia e os amigos.

Todas estas actuacións son totalmente de balde e contan co patrocinio da concellería de Cultura da Pobra, da cal é titular a edil Patricia Lojo. s. s.