Econoia conciencia para acabar co lixo que destroza os océanos

As instalacións da Sociedade Liceo de Noia acolleu fai uns días o acto de clausura da xornada final do proxecto Econoia, impulsado pola confraría de pescadores San Bartolomé co apoio da Consellería do Mar. A iniciativa botaba a andar coa intención de retirar o lixo mariño dos bancos marisqueiros e concienciar ao sector e á sociedade en xeral sobre o impacto do mesmo.

Así, as distintas accións promovidas no marco do mencionado proxecto -recollida activa de lixo por parte de máis de 170 mariscadoras e mariscadores a pé e actuacións de formación e divulgación- permitiron retirar máis de 52 toneladas de residuos do litoral de Noia e realizar obras artísticas que foron recollidas na exposición Arte da Mar.

Susana Rodríguez, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, estivo presente no acto de clausura, e destacou a concienciación e o gran labor desenvolvido nos últimos anos polo sector pesqueiro galego na loita contra o lixo mariño e puxo como exemplo ao pósito de Noia, que desde o ano pasado intensificou o seu traballo neste eido ao abeiro do proxecto Econoia.

A representante da Consellería do Mar tamén salientou durante a súa intervención que “a implicación no coidado dos mares é cada vez maior no conxunto da cidadanía pero especialmente entre os profesionais do mar”. Neste sentido, incidiu en que “atallar os problemas derivados do lixo mariño é vital para preservar a economía local das zonas costeiras -asentada en sectores como a pesca, o turismo, a cultura mariñeira e o patrimonio natural- e garantir o futuro das novas xeracións”.

Susana Rodríguez explicou que a Xunta de Galicia leva máis dunha década traballando neste eido e concienciando ao sector da importancia de manter os mares limpos a través do Plan Marlimpo, ligado ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e que o ano pasado deu un paso máis coa convocatoria de axudas a proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos.

Parte II. No marco da convocatoria de achegas de 2020 a confraría de pescadores de Noia presentou o proxecto Econoia I -desenvolvido entre 2020 e 2021- e na deste ano presentou o Econoia II, que se desenvolverá entre este exercicio e o próximo. A achega pública concedida a estas dúas iniciativas ascendeu a preto de 400.000 euros.

accións. O acto tamén serviu para presentar Econoia II, que dá continuidade ao anterior proxecto. Entre as accións previstas está a recollida activa de lixo por parte de máis de douscentos profesionais do marisqueo a pé. Segundo avanzou a coordinadora do programa, Liliana Solís Pais, “hai 50 persoas máis que participan neste novo proxecto, pasando de 170 a 220” e tamén se levarán a cabo seis limpezas máis: unha o 5 de novembro, outra o día 12 e catro no vindeiro ano.

Econoia II xa arrancou coa exposición Arte da Mar no Freixo (Outes) no mes de agosto, onde estivo ata mediados de setembro, cuxa intérprete era unha mariscadora que participou nas salidas.

Ademais, no acto de presentación do novo plan tivo lugar unha charla sobre redes fantasma e lixo mariño por parte da Cemma, da man do doutor en Bioloxía Alfredo López.

Pequenas accións que supoñen grandes logros. Educar e concienciar para acabar co lixo que destroza os océanos é parte do triunfo.