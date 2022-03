Econoia continúa su lucha contra la basura y retira 10.781 objetos de la ría

NOIA. Las mariscadoras de a pie de Noia continúan su lucha por preservar las zonas de producción. Así, en el marco del programa Econoia II, puesto en marcha por la cofradía San Bartolomé gracias al apoyo de la Consellería do Mar, este viernes realizaron la quinta limpieza. En esta ocasión, las profesionales se desplegaron desde A Barquiña a Ponte Ceilán, retirando de la ría noiesa un total de 620 kilos de residuos marinos. “Despois de 14 limpezas de lixo realizadas desde que activamos Econoia é agora cando podemos comezar a pensar en calificar o proxecto como un éxito, pois cada vez sacamos menos quilos de lixo do mar”, indicaron desde la cofradía. La basura recogida este viernes no llega a una tonelada, “pero supón que haxa 10.781 obxectos menos de lixo no mar, que son demasiados”, resaltó la misma fuente. m. c.