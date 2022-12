El núcleo de Noal acoge el punto limpio móvil hasta el 23 de diciembre

PORTO DO SON. La concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son, que dirige Manel Deán, informó de que el punto limpio móvil estará ubicado a partir del día 12 en la parroquia de Noal. Según el calendario previsto, que puede visualizarse en la página de Facebook del Concello sonense, posteriormente, se instalará en el núcleo de Baroña. En líneas generales, el vehículo se divide en ocho compartimentos: dos para lámparas y bombillas; otro para pilas y baterías; uno para aerosoles y latas contaminadas; otro para radiografías, CD y DVD; también hay un habitáculo para toner de impresoras y cartuchos de tinta; un espacio para electrónica, informática y teléfonos móviles; y otro para neumáticos de pequeño tamaño. Destacar que Porto do Son también cuenta con un punto limpio fijo en el lugar de Cans. Abre de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 h. ecg