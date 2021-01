Eliminan tres puntos de vertidos en Barraña, Cespón e Abanqueiro

Boiro. A Xunta vén de eliminar tres puntos de vertidos de augas residuais no concello de Boiro. Segundo informou o Executivo autonómico, os focos contaminantes foron localizados polos inspectores do Plan de Control de Vertidos, desenvolvido desde Augas de Galicia, nos lugares de Agañán, en Abanqueiro; en Barraña; e en Sandrezo, na parroquia de Cespón.

Así, as mostraxes de control realizadas nestes puntos de desaloxo de augas pluviais amosaron a presenza de contaminación de orixe fecal, polo que se requiriu á administración local a realización de actuacións para a emenda destes focos.

Pola súa banda, o Concello boirense procedeu á inspección das redes coa fin de poder determinar a orixe das emisións contaminantes e acometer a súa eliminación.

Cómpre resaltar que no caso do vertido da zona de Agañán, a problemática derivaba da rotura nun pozo de saneamento interno, que estaba a orixinar que as emisións contaminantes acadasen a rede de pluviais que desauga na ría de Arousa.

Respecto a os outros dous, dende o Goberno galego explicaron que os aportes identificados en Barraña, nunha rede de pluviais que desauga na marxe dereita do rego de Breiro, así como o vertido localizado no lugar de Sandrezo e que desauga nunha cuneta do lugar, proviñan de conexións irregulares de inmobles próximos.

INSPECCIÓN Os técnicos de Augas de Galicia realizaron recentemente unha inspección de seguemento na que corroboraron a corrección das deficiencias identificadas nos puntos localizados no concello de Boiro. Asemade, tamén se efectuaron novos controis analíticos que amosaron a ausencia de emisións contaminantes. m. c.