Emotiva homenaxe do Bloque a Ánxela Franco

o son. A praza situada xunto ó consistorio de O Son acolleu este sábado a homenaxe do BNG á que foi concelleira nesa localidade e deputada provincial da formación nacionalista, Ánxela Franco, con motivo do terceiro aniversario do seu falecemento. Asistiron representantes dos eidos cultural e asociativo do Barbanza, familiares e amizades da homenaxeada e membros do Bloque de diversos concellos. O acto comezou con música de violín, a cargo de Adolfo Carreira, e rematou cunha ofrenda de cravos vermellos ó pé dunha gran foto de Ánxela mentres soaba o himno galego. “A mellor homenaxe que lle podemos facer é continuar o seu legado político e seguir traballando para que o BNG sexa no Son a alternativa política das próximas eleccións”, dixo Balbino Montemuíño, voceiro local do partido. Xoán Xosé León, exedil e amigo de Ánxela, destacou “a súa valía humana e o seu incansable traballo”, e a deputada autonómica Rosana Pérez, “a súa lealdade”. s. s.