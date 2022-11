En busca de más medios para tratar a Manoliño

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) mantiene el seguimiento de la evolución del delfín Manoliño, también conocido como Confi, al que tratan de extraer un arpón que tiene clavado en el costado. El operativo ha sido suspendido porque “estamos intentando conseguir algúns medios máis para poder facer un novo operativo un pouco máis complexo e a ver se temos posibilidades de recollelo. Entón ata que non estea listo non o plantexaremos”, explicaban este miércoles desde la Cemma.

El lunes y martes un equipo mixto de veterinarios, biólogos y oceanógrafos se desplazaron hasta el puerto de O Freixo para tratar de atraer al animal hacia tierra –donde habían instalado una colchoneta en una rampa– para poder retirarle la varilla metálica. “Obviamente non se conseguiu o obxectivo que foi recollelo e extraerllo, pero para nada podemos consideralo como un fracaso porque el foi a onde nós quixemos que fora e mantivémolo durante moito tempo alí nesa zona, só que non se fiaba de nós e non permitiu ter un contacto físico para collelo con garantías. O fracaso nese caso de que se nos escapara ía provocar unha reacción peor, a de que non nos permitira acercarnos novamente a el”, aseguran. Ganaron confianza pero no fue suficiente, por lo que estudian alternativas que le permitan concluir con éxito la misión: retirarle a Manoliño el objeto punzante.

Saben que el tiempo juega en su contra pero, aclaran, “de momento non lle limita os seus movementos, está facendo a súa vida normal, case, e imos ver se conseguimos un pouco de tempo para incorporar estes medios”.

Esperan poner en marcha un nuevo operativo entre el próximo viernes y sábado. Necesitan una red de grandes dimensiones. “Estamos agora falando cos técnicos e coa loxística para poñer isto en marcha. A idea sería que quedara nun sitio controlado e pequeno para que el fora asumindo esa situación e chegado o momento poder collelo. Esa é a situación máis crítica porque hai que ter contacto físico con el. Queremos facelo o máis suavemente posible e el está pedindo a berros que lle quitemos iso pero non quere deixarse nas nosas mans porque non se fía”, apuntan.

Desde la Cemma destacaron que cuentan con el apoyo de Protección Civil de Outes, del GES de Muros y las cofradías de Noia y Outes. “Neste momento practicamente todo o sector está case á nosa disposición para o que necesitemos. Pode ser que Confi nalgún momento causara algún problema, pero nesta situación todo o mundo que estivo por alí está moi afectado e non acaban de entender esta situación”, señalaban al respecto.

Cabe recordar que la voz de alarma al 112 la dieron unos turistas que se encontraban el pasado domingo en el puerto de O Freixo cuando vieron al carismático delfín nadando y, al acercarse a ellos, se percataron de que tenía una varilla metálica clavada en un costado.