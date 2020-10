En marcha a obra da rede de pluviais de Pedra do Pino, en Corrubedo

RIBEIRA. A empresa Excavaciones Abelleira S.L. iniciou, cun orzamento de 71.420 €, a obra de instalación dunha rede de pluviais e posterior pavimentación na zona coñecida como Pedra do Pino, no contorno da praia da Ladeira, na parroquia ribeirense de Corrubedo. A actuación comprende dous viais: un con pavimento de terra e outro con aglomerado asfáltico en mal estado e con sobreanchos en terra ata os peches colindantes. No vial principal que enlaza por un lado coa estrada de entrada ao pobo e por outro coa rúa das Delicias instalarase unha rede para drenaxe de pluviais en dúas tubaxes de 315 milímetros de diámetro. A pavimentación realizarase con aglomerado asfáltico en quente. Ademais, farase un tramo de 125 metros de beirarrúas a base de baldosa hidráulica e bordillo prefabricado de formigón. S. S.