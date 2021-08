En marcha a posta en valor da Ponte Nafonso

NOIA. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade está a executar xa as obras de rehabilitación e posta en valor da Ponte Nafonso, na estrada AC-196, entre os municipios de Noia e Outes, cun investimento de máis de 700.000 euros. Os traballos consisten na substitución do pavimento e da varanda existente, que se atopa deteriorada. Ademais, levarase a cabo a limpeza dos paramentos exteriores coa fin de mellorar o seu aspecto estético, eliminando os elementos danados da fachada da fábrica de pedra para mantela en bo estado de conservación. A intervención tamén prevé dúas actuacións concretas para iluminar a calzada e a propia ponte, o que permitirá a súa posta en valor e unha notable mellora na seguridade viaria para vehículos e peóns. Ademais, colocaranse paneis informativos e carteis de localización. As obras non son compatibles co tráfico na ponte, dado que esta é moi estreita. O prazo dos citados traballos é de seis meses. S. S.