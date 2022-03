En marcha a reforma da rúa do Castro, en Castiñeiras

Ribeira. O Concello de Ribeira adxudicou a Excavaciones Nima por 81.895 € as obras de renovación do pavimento e da rede de pluviais na rúa do Castro, en Castiñeiras.

O obxectivo que se persegue é mellorar o estado actual dunha rúa que posúe un pavimento de beirarrúas de baldosa hidráulica e unha calzada de aglomerado asfáltico, ambos en mal estado, así como un tramo con rede de pluviais que non rexistra un óptimo funcionamento.

Así, conforme ao proxecto técnico elaborado, vaise dotar dunhas novas beirarrúas á zona en cuestión a base de formigón semipulido, previa colocación de bordillos de formigón. Á calzada será de aglomerado asfáltico en quente.

En canto á rede de pluviais, instalarase unha tubaxe de PVC de 315 milímetros de diámetro, pozos de rexistro e arquetas sumidoiro, que se unirá á rede xeral. O prazo de execución é de tres meses.

O investimento foi incluído no POS+2020 da Deputación Provincial da Coruña. s. s.