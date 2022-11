En marcha as obras de mellora do firme en Noia

NOIA. O Concello de Noia continúa coa súa aposta en firme por renovar e mellorar a seguridade vial no municipio. Este mércores comenzaron as obras de regularización do firme e pavimentación dos viais no Malecón de Gasset e no Peirao do Marqués. Unhas melloras que se complementarán durante as vindeiras semanas con actuacións similares no Pereiro de Arriba, no Obre, na contorna do cemiterio de Santa Cristina de Barro, na Avenida da Coruña e na Barquiña e que contan cun investimento de máis de 300.000 €. Por mor destas obras no núcleo urbano, a circulación dos vehículos verase afectada de forma intermitente nun dos sentidos da circulación. m. c.