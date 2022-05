Entregan os premios Alberto Romasanta ao alumnado con talento da comarca de Noia

Noia. O XXVII Certame Literario Alberto Romasanta celebrou este martes o acto de entrega de premios no Teatro Noela entre as 122 obras presentadas no concurso polo alumnado dos dous centros educativos de Secundaria de Noia, os IES Virxe do Mar e o Campo de San Alberto, así como polo IES Poeta Añón de Outes e o CEIP Plurilingüe Cernadas de Castro de Lousame. A entrega de premios foi realizada por alumnado premiado en anteriores edicións, profesorado, así como polo alcalde Santiago Freire e o concelleiro de Cultura de Noia, José Pérez. m. c.