Esixen frear a autorización de reapertura das minas

Lousame. A portavoz de Pesca do BNG no Parlamento, Rosana Pérez, interpelou ao vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Francisco Conde, sobre a reapertura das minas de San Finx e o seu impacto na comarca de Muros-Noia e sobre as repercusións económicas para as persoas que viven do seu traballo nesta ría.

A deputada explicou que, dende o mes de novembro, permanece en exposición pública a solicitude da empresa Tungsten San Finx para autorizar o vertido ao río Pesqueira de augas residuais industriais depuradas procedentes da explotación mineira de estaño e wolframio de San Finx, no Concello de Lousame, así como o proxecto de adecuación do cauce para a retirada dos sedimentos acumulados no dominio público hidráulico na contorna das presas da citada mina.

“Esquecen, ou queren esquecer, que o esteiro do Traba, na ría de Muros-Noia, a onde van parar as augas de San Finx, é unha zona con altas densidades de metais pesados onde non se pode mariscar. A reapertura da mina non é posible sen avaliación ambiental, e moito menos despois dos resultados da planta piloto de depuración de metais pesados, que foi un auténtico fracaso”, dixo. m. t.