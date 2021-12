Espállase o Nadal por todo o Concello de Ribeira incluíndo festas infantís os días 24 e 31

O Nadal regresa ás rúas do concello de Ribeira cunha completa programación que se espallará por todas as parroquias do municipio e que foi presentada pola edil de Cultura, María Sampredro: concertos, contacontos, teatro, festas infantís e espectáculos encherán un calendario de eventos que culminará coa tradicional cabalgata precedida do percorrido dos Reis Magos por todo o termo municipal a bordo do bus real.

Parte da programación infantil-familiar está centralizada no auditorio municipal de Ribeira. O mércores 22 os máis pequenos poderán gozar dos Contos de Nadal de Pedro Brandariz, do Apalpador da Xanela do Maxín ao día seguinte, do espectáculo musical Teatro dos Vieiros o domingo 26, de funcións de monicreques a cargo de Títeres Cachirulo e Títeres Cascanueces, do Mago Rafa, a obra Roedores de Redrum Teatro o domingo 2 de xaneiro ou o Festival de Bailadela, entre outras. Todas elas celebraranse ás 19.00 horas con entrada gratuíta.

Ademais os días 24 e 31 de decembro, pero no pavillón do CEIP O Grupo celebrarán pola tarde sendas festas infantís de Noiteboa e Noitevella con entrada gratuíta. Nesta edición tamén queren dar un protagonismo especial ás actuacións musicais e prepararon un programa de concertos que estarán espallados por todas as parroquias.

A actuación da Misela en Castiñeiras está fixada para o mércores 22, o concerto da Coral Municipal o xoves 23 en Ribeira, o concerto de música clásica do Riobó Quartet na igrexa de Aguiño o domingo 26, a Misela en Oleiros o 29 de decembro, e a soprano Esperanza Mara o 2 de xaneiro na igrexa de Palmeira.

Ademais destas actuacións volven a apostar pola música itinerante co programa Rúas Musicais e haberá concertos de grupos locais ao aire libre como Blow ou Amores de Barra, así como de charangas os días 24, 26 e 31 de decembro e 2 e 5 de xaneiro.

E como os verdadeiros protagonistas nestas datas son os máis pequenos da casa, volve o Nadal Pelegrín que estará viaxando por todas as parroquias polas tardes dende o día 22, que arrancará en Palmeira, ata o 4 de xaneiro que rematará en Aguiño. Este inclúe inchables, visita do carteiro real, obradoiros infantís e un espectáculo sorpresa ademais de música e baile.

Tamén contarán en Ribeira co tren infantil Expreso de Oriente, que percorrerá as rúas os días 24 e 31 de decembro, e cun Recuncho de Nadal que estará situado na praza de Porta do Sol cunha cabaña onde o Pai Noel, o apalpador e o Carteiro Real recibirán todos os días aos nenos e nenas que queiran ir visitalos e recollerán as súas cartas agasallándoos cunha bolsa de lambetadas e unha rifa para o sorteo dos agasallos que realizarán os Reis Magos o día da Cabalgata.

O programa tamén inclúe a véspera de Reis a visita do bus real ás parroquias coas súas maxestadades e a celebración da cabalgata.