Espectacular accidente en Ribeira con catro vehículos implicados

A Policía Local de Ribeira informou este sábado dun accidente con feridos producido na estrada xeral de Castiñeiras (DP-7307) á altura do punto quilómetrico 1,6, no que se viron implicados catro vehículos. Neste senso, personados os axentes no lugar do sinistro tras ser alertados polo 112 minutos antes das dúas e media da tarde, observaron dous destes vehículos no medio da calzada, un deles volcado e outro con grandes danos na parte dianteira esquerda, ademais doutros con danos que estaban estacionados nas inmediacións.

Á vista destes feitos, dedúcese que o primeiro dos vehículos impactou frontalmente co segundo cando circulaba a unha velocidade excesiva en dirección a Aguiño, invadindo o carril contrario, e colisionando ademais cos outros dous vehículos aparcados, causando danos de consideraciópn na parte lateral esquerda e dereira, respectivamente, terminando o vehículo causante volcado no medio da vía.

A Policía Local decidiu acordoar a zona, permanecendo a vía cortada ao tráfico en ambos sentidos ata as 16.40 horas, ca colaboración da Garda Civil, encargada de instruír as dilixencias. O condutor do vehículo causante do sinistro non precisou asistencia médica nun primeiro momento, tendo que ser evacuados os dous ocupantes do segundo dos vehículos (condutor e acompañante) ao Hospital Comarcal do Barbanza por lesións que en principio parecen de carácter leve. O condutor do vehículo causante (un varón de 26 anos con domicilio en Palmeira) deu positivo no test de drogas.