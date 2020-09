Espectáculo de maxia e promoción da lingua o domingo en Lousame

Lousame. O Concello de Lousame organiza este domingo 27 de setembro o espectáculo de maxia e dinamización lingüística titulado Caldeirada de lingua, protagonizado polo mago Martín Camiña. Trátase dunha actuación gratuíta que terá lugar na casa da cultura lousamiá a partir das 17.30 horas.

Caldeirada de lingua é un espectáculo de ilusionismo lingüístico, humor e participación do público. Durante aproximadamente 65 minutos, o ilusionista Martín Camiña, ben coñecido en Lousame pola súa participación en dúas edicións anteriores do Festimaxia, invocará o “conxuro da caldeirada” para recuperar a memoria do que somos e valorar o tesouro que supón dispoñer dunha cultura propia e dunha lingua de seu.

Esta actuación está dirixida a todos os públicos e organizada polo Concello de Lousame en colaboración coa Deputación da Coruña. As entradas para poder asistir deberán reservarse previamente na propia casa da cultura ou ben chamando ó 981 825 780.

Dende o Concello sinalaron que se respectarán todas as medidas anticovid. m. c.