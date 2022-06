Espectáculo para lembrar á rapazada de Carnota a importancia dos océanos

carnota. A rapazada dos CEIP de Carnota e do Pindo , celebraron este mércores o Día Mundial dos Océanos. Fixérono co espectáculo A Crebeira Marabillas, da man de Olaia Sendón e Silvia Penide, “para lembrar a importancia desa inmensa masa de auga salgada que cobre aproximadamente as tres cuartas partes da superficie terrestre”, sinalaron fontes municipais. Así, unha chea de nenos e nenas de Carnota luciron este mércores con orgullo o selo que os acredita como auténticos crebeiros e crebeiras, “concienciados da necesidade de coidar e protexer as nosas praias, os nosos mares, os nosos océanos e o noso medio”. Indicar que na Axencia de Lectura Municipal de Carnota as persoas interesadas atoparán, dispoñible para o préstamo, o álbum ilustrado A Crebeira Marabillas, de Olaia Sendón, no que se inspira este espectáculo. m. c.