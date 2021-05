Espectáculos para público infantil e a Romaría das Letras forman o programa do Maio Cultural de Boiro

O Concello de Boiro organiza unha programación específica para todo o mes de maio orientada a festexar o mes das letras. A presentación da programación realizouse este mércores no Concello ca participación do alcalde, José Ramón Romero; a concelleira de Cultura, María Outeiral; o presidente da asociación cultural Barbantia, Manuel Cartea; e persoal técnico municipal de Cultura (Alberto García, Elena Dosil e Pitusa Lomba).

A programación inclúe actividades para público infantil e familiar durante todo o mes e tamén actividades específicas para celebrar o día 17 coa colaboración de Barbantia e na contorna do Pazo de Goiáns como se viña realizando tradicionalmente. Comeza este venres cun espectáculo de Raquel Queizás, Historias de cinema, ás 20.00 horas no auditorio da casa da cultura. O venres 14 á mesma hora terá lugar Oh Olimpiadas, un espectáculo de Pista Catro, no parque da Cachada, e o venres 21 Hell Brothers, de Cirkompacto, na praza consistorial, ás 20.00 horas.

O sábado 29 haberá unha xornada de lecer en familia durante todo o día con diversas funcións no estuario do río Coroño. Pola mañá, ás 12.00 horas, será o espectáculo Extra de Paco Nogueiras. Pola tarde, ás 17.00 horas, haberá a función Circanelo de Pallaso Fredi e ás 20.00 horas a de Paco Nogueiras (Extra).

A programación do mes das letras inclúe tamén funcións escolares, que se van levar a cabo o xoves 20 de maio, entre as 10.00 e as 12.00 horas, co espectáculo Pequenas grandes maxias do Mago Teto. O día 17 de maio vaise celebrar a tradicional Romaría das Letras, adaptada ás circunstancias actuais da COVID, con capacidade limitada e reserva de entradas. O acto, presentado por Sonia Lebedynski, vai comezar ás 17.00 horas con actuacións de baile galego a cargo de Aroña e Xilbarbeira. Barbantia vaise ocupar das presentacións literarias, nas que se van expoñer unha publicación sobre a biografía de Xela Arias e a obra Nus de Manuel Gago. O acto finalizará cun concerto de Os Melidaos.

Todos os espectáculos e actuacións teñen capacidade limitada e control de acceso. A reserva de entradas debe facerse a través dun formulario dispoñible na páxina web do Concello de Boiro (www.boiro.gal).