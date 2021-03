“Estando no goberno de Deira birláronme as Memorias”, di Velo

O fundador de Iniciativa Cidadá de Boiro (ICB), Manuel Velo, entregou a semana pasada a súa acta de edil, pondo punto e final a case catro décadas na política. Marcha entre críticas o actual alcalde, José Ramón Romero, a quen apoiara na investidura, e co seu adeus ábrese a porta a unha posible moción de censura do PP.

_Por que dimitiu?

Porque entendo que é imposible que 5 concelleiros gobernen fronte a 12 da oposición, tendo tan pouca experiencia como teñen, e porque non son capaces de pactar, sobrando soberbia que impide prosperar ó Concello. Necesítanse nove concelleiros para aprobar proxectos de futuro, como a residencia, as vivendas sociais, os orzamentos, os plans unbanísticos, etc.

_Que valoración fai do seu paso pola política municipal?

Presidín un goberno que puxo a Boiro no máis alto coas infraestruturas actuais, pasando a estar en punto morto despois de gobernar nós.

_Que demandas de ICB comprometidas polo PSOE non foron atendidas?

A forza de machacar, abríronse o aparcamento de A Negral, o edificio das Colonias, 150 aparcamentos ó aire libre (un na Praza da Mancomunidade e outro pendente na zona norte da avenida da Constitución), a emisora Radio Boiro... Xestións feitas por min. Pero no último ano celáronse e puxéronme todas as dificultades posibles.

_Sinte traizoada a confianza que depositou no actual alcalde na investidura?

Totalmente. Traballei cóbado con cóbado con el, pero dinme conta de que era perder o tempo, pois a súa palabra non vale nada. Calquera se pode dar conta que desvía o tema en menos de nada.

_Plantexoulle a vostede o PP a posibilidade de presentar unha moción de censura?

Nunca. Pero as calumnias e mentiras teñen máis mercado que a verdade. Pero a moción de censura con 5 edís que non queren compartir goberno cos demais, é posible. Por iso eu na primeira lexislatura, cando tiña 5 concelleiros, pactei con 2 de AP e 2 do PC. Agora Romero tiña que facer o mesmo. E se non o fai, a moción de censura é culpa del. Que non sexa crío culpando ós demais, e menos a min, que xa non son edil.

_Pediu a dimisión do líder do PP, Juan José Dieste, a cambio de apoiar a moción?

Non. Pero, quen son eu para pedir a dimisión de Dieste? O dimitido son eu. Dieste segue sendo concelleiro. Romero non foi capaz de evitar a dimisión da súa edil Marisa Collazo en plena crise, e extraña que dimitira eu. É de tolos esta política local, por iso me aparto. Pero ICB queda ben representado co novo edil José Antonio García.

_Deixa vostede a porta aberta a un futuro regreso?

Nunca se pode dicir desta auga non beberei. Son dos que cre que todo cidadán debe estar disposto a defender o ben común do seu pobo.

_Tras 4 décadas na política, escribirá as súas Memorias?

Xa as tiña escritas, pero birláronmas do despacho cando gobernaba co alcalde Deira.

_Que lle enorgullece?

Síntome inmensamente orgulloso de ter sido alcalde de Boiro, batendo a marca de ser elixido tres veces.

_Volverá un día ó PSOE?

Non creo, mentras haxa unha man negra que manexa a agrupación local.