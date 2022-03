Eva Santamaría fíxose ca viaxe familiar a Eurodisney da campaña Raña e gaña da Pobra

A Pobra. O Concello da Pobra fixo entrega da viaxe familiar para catro persoas a Eurodisney á afortunada na segunda edición da campaña Raña e gaña, a cal se desenvolveu na época do Nadal. Eva Santamaría Dios recibiu o agasallo de mans da concelleira de Promoción Económica, Charo Varela; da directora de Relacións Externas de Congalsa, Isabel Cañas; e do representante do establecemento local Entrena Galicia, no que se entregou a tarxeta gañadora, José Manuel Rodríguez.

Déuselle así continuidade a esta proposta co obxectivo de incentivar as compras nos establecementos de proximidade e, polo tanto, vigorizar a actividade económica do municipio; unha iniciativa pensada especificamente para a época do Nadal, xurdida da unión de forzas entre o Concello da Pobra do Caramiñal e o comercio local coa colaboración do tecido empresarial.

Concretamente, participaron nesta iniciativa as empresas Congalsa, Grupo Roig, Rianxeira/Escurís, Conservas Ramón Franco, a estación de servizo Avia e DS Smith Cartogal. No transcurso da campaña distribuíronse arredor de oitenta mil rascas en sesenta establecementos comerciais e de servizos da localidade, entre os días vinte e sete de novembro e seis de xaneiro, o cal se traduciu na entrega de arredor de seiscentos agasallos directos por un importe total de case quince mil euros, ademais dun movemento de aproximadamente oitocentos mil euros, segundo as estimacións do executivo local. s. s.