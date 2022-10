Executan unha cuneta transitable en Louro

MUROS. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade iniciou as obras de execución dunha cuneta transitable para mellorar a seguridade viaria na estrada AC-550, ao seu paso pola parroquia de Louro, no concello de Muros. Os traballos, cun investimento de preto de 40.000 euros, teñen como obxectivo incrementar a seguridade viaria nesta zona do municipio e evitar infiltracións de auga na estrada, para o que se executa unha cuneta en formigón. Con esta intervención na estrada AC-550, ao paso por Louro, actúase na cuneta non revestida da marxe esquerda, que nos últimos anos sufriu perdas de material debido á auga que circula por ela. O tramo de actuación comprende a marxe esquerda da estrada, entre os puntos quilométricos 37+210 e 37+380. Dende a Xunta indicaron que as obras comezaron pola roza e a escavación do terreo, continuarán co recheo e rematarán coa execución da cuneta en formigón, cun ancho medio de 3 m. m.C.