Exigen respuestas a las alegaciones conjuntas por la variante ribeirense

RIBEIRA. Los portavoces de los cuatro partidos de la oposición de Ribeira (PSOE, BNG, PBBI y SR) presentaron la moción conjunta con la que instan al Concello a realizar un estudio técnico que aborde la viabilidad de mejorar el vial Xarás-Frións como alternativa al trazado de la circunvalación proyectada por la Xunta. El portavoz de la plataforma de afectados por este trazado, Javier Gordillo, denunció que “a Xunta leva máis de ano e medio sen dar resposta ás alegacións conxuntas que presentamos”. Añadió que “estamos nunha situación de indefensión xurídica, porque non sabemos o que se vai facer; por exemplo, engadiuse ó proxecto un viaduto e descoñecemos os detalles”. Considera además “incrible que non se fixera un estudo de impacto ambiental” de la obra “ou que non se indique de onde se van sacar 300.000 m3 de áridos”. S. S.