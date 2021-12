Exposición colectiva a beneficio de A Creba no restaurante Casa Peto

outes. Un Nadal máis o mundo da arte mostra a súa faceta máis solidaria no municipio outense. Acaban de inaugurar a exposición benéfica a favor da asociación pro saúde mental A Creba, que este ano alberga o restaurante Casa Peto (tf. 981 765 024), no Cruceiro de Roo número 24, no Concello de Outes. Unha mostra integrada polos seguintes artistas, pintores e escultores: Abel Barandela, Maica Alonso, Óscar Aldonza, Carlos Barcón, Álex Calvo, Luis de las Cuevas, Mariano de Souza, Pedro García Losada, Lomarti, Miguel Anxo Macía, Novais, Fernando Patiño, Baldo Ramos, Peña Romay, Camilo Seira, Antón Sobral, Veiras Manteiga e Xoán Vila. Así, o 40 por cento do diñeiro recadado coa venda dos traballos irá destinado ao mencionado colectivo. A exposición permanece aberta desde o pasado 13 de decembro ata o 13 de xaneiro. m. c.