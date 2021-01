Expropiación en Baroña para mejorar la accesibilidad del yacimiento

La eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad del municipio sonense ha sido uno de los grandes compromisos que asumió el gobierno local que lidera Luis Oujo Pouso desde que llegó a la alcaldía. Y en esa dirección, el Concello de Porto do Son trabaja para tratar de mejorar las condiciones de acceso al principal recurso turístico del municipio: el castro de Baroña.

El objetivo, según indicó el alcalde, es construir una pasarela cuyo trazado daría comienzo en el centro de recepción de visitantes y finalizaría en el primer mirador, desde donde las personas con movilidad reducida podrían divisar el yacimiento.

“Temos que poñer os terreos á disposición da Consellería de Educación, Universidade e Cultura, e como hai moitas fincas e é moi difícil chegar a acordo con todos os propietarios, imos proceder á expropiación dunha franxa que dea para poder facer a pasarela, pois é unha obra de interese público”, explicó el regidor, quien comentó que después será la Xunta de Galicia la que asuma la ejecución del proyecto.

Por otro lado, Oujo Pouso avanzó que el siguiente paso será retomar los trabajos arqueológicos, pues considera “unha prioridade” intervenir en el poblado. Se trata de una de las joyas turísticas de la comarca de Barbanza que, cada año, recibe a miles de personas atraídas por sus evidentes encantos.

Por ello, el mandatario local ya comenzó a elaborar una hoja de ruta para tratar de conseguir fondos que aseguren una nueva intervención. Y este será el segundo de los cometidos respecto al conjunto monumental, porque debido a la cantidad de personas que visitan el castro de Baroña, así como la zona meteorológica y geográfica en la que se encuentra emplazado, “é necesario que cada ano se leven a cabo traballos de mantemento, limpeza e conservación”.

Recientemente, el alcalde sonense mantuvo una reunión de trabajo con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez González, a quien le transmitió la necesidad de continuar escavando. La última intervención en Baroña se remonta al año 2015.

Recientemente el arqueólogo Tito Concheiro, a quien el Concello de Porto do Son encargó la elaboración de un plan de actuación en el yacimiento, comentó que “os futuros traballos que se acometan no castro teñen que retomar esa última actuación porque foi cando se escavou a muralla, cando se descubriu (aínda que xa se intuía desde os anos 60-70) que tiña dúas, unha detrás doutra. Isto revolucionou en certo sentido a visión que se tiña do castro e das súas defensas”.

También se señaló que el foso, uno de los más espectaculares de la cultura castrexa, en el que las mareas van actuando llenándolo por completo de arena, tendría que vaciarse y limpiarse.