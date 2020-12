Fan un chamamento á participación na andaina solidaria de Lousame

LOUSAME. O Concello de Lousame fai un chamamento á participación na andaina solidaria en favor da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva (Asgpoh) que se celebrará o vindeiro día 26, que só conta con 37 inscritos (dun máximo de 300). O concelleiro de Deportes, Jesús Martínez Castro, lembra que “a andaina é un evento solidario, polo que todos os cartos que se recaden serán destinados á investigación desta enfermidade rara. E se algunha persoa non pode participar sempre pode colaborar co seu donativo a través do Dorsal 0 na páxina www.emesports.es”. No caso de asistir á andaina, o donativo será de 6 euros, mentres que no Dorsal 0 cada persoa decide a súa achega, sempre a partir de 1 euro. As inscricións están abertas ata as 23.59 horas do domingo 20 de decembro a través do citado portal. m. C.