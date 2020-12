Firman un novo convenio a UDC e a Fundación RIA

Intercambiar experiencias nos campos da investigación, a cultura e a docencia da Arquitectura é o obxectivo do convenio de colaboración que asinaron onte o reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, e o presidente da Fundación RIA, David Chipperfield.

Mediante este protocolo, ambas institucións pretenden contribuír a través do seu traballo conxunto á planificación e xestión sustentable do territorio galego e ao intercambio, creación e transferencia de coñecementos, en particular daqueles propios da formación en arquitectura, territorio e paisaxe. Segundo sinalan dende a UDC, pretenden “aproveitar a experiencia acumulada da Fundación RIA no referente ás metodoloxías de participación cidadá, traballo de campo e implicación de diversos axentes na toma de decisións”. Ademais, quere aproveitar a súa capacidade para conectar a investigación e formación académica con casos de estudo reais e concretos.

Así, o convenio facilitará o intercambio de profesionais, profesores e investigadores e fomentará a participación conxunta en proxectos e programas de investigación e desenvolvemento bilaterais ou multilaterais. Asemade, mediante este acordo a Fundación RIA e a UDC poderán cooperar en programas de formación de persoal e brindaranse asesoramento mutuo en cuestións relacionadas coa súa actividade.

Sinalan dende a Universidade que “estas modalidades de cooperación serán obxecto de convenios elaborados de común acordo entre ambas entidades”. Para facilitar a elaboración dos mesmos e o seu cumprimento, avanzan que se constituirá unha comisión de seguimento integrada polo director da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e o coordinador da sección departamental de Urbanística e Ordenación do Territorio por parte da UDC e polo vicepresidente primeiro, José Carlos Seoane, e o coordinador, Manuel Rodríguez, por parte da fundación.

colaboración A Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC) xa colaborou en 2018 coa difusión dun obradoiro de rexeneración urbana organizado pola Fundación RIA en Ribeira, facilitando a participación do seu alumnado de últimos cursos nesta actividade.

Lembrar que a Fundación RIA é unha organización sen ánimo de lucro con sede en Galicia e promovida polo arquitecto británico David Chipperfield que iniciou a súa actividade en 2016 para contribuír a unha xestión sustentable do territorio galego.