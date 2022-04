Fisioloxía, cromática e socioeconomía centran o programa Camiños de coñecemento na Pobra

A Pobra. O auditorio do Museo Valle-Inclán da Pobra acollerá a quinta edición do programa de democratización do coñecemento da Universidade de Santiago Camiños de Coñecemento e Experiencia, que difundirá entre a veciñanza maior de 50 anos da localidade coñecementos científicos, humanísticos e artísticos mediante unha atractiva oferta formativa que abranguerá as temáticas da fisioloxía, socioeconomía e cromática. Cada unha delas constará dunha sesión teórica e outra práctica ó longo do mes de maio.

Comezará o día nove co seminario O sono e os seus trastornos, da man de Mónica Antelo Martelo, quen regresará na xornada seguinte, día dez, para ensinar técnicas para conciliar o sono. Xa o día 16 será a quenda de José Manuel Vázquez Lijó co seminario Tradición e modernidade nos escenarios galegos (1880-1950). Vellos e novos oficios e negocios. Volverá o día 24 cunha visita ó Museo do Pobo Galego, en Santiago.

Finalmente, Nerea Varela Castro ofrecerá o seminario Simboloxía das cores o día 18, para proseguir coa parte práctica mediante unha excursión polos arredores o día 19.

Inscricións no 981 831 545. s. s.