Fraga presenta ‘Virtudes’ no instituto Virxe do Mar de Noia

Noia. O club de lectura María Mariño organiza, en colaboración coa concellería de Cultura de Noia, a presentación do libro Virtudes (e misterios), de Xesús Fraga, que xa acadaou o Premio Nacional de Narrativa. No acto, que terá lugar o martes 15 de febreiro, ás 20.00 horas, no IES Virxe do Mar de Noia (aula Álvaro de las Casas), estará presente o propio autor.

Virtudes (e misterios) narra unha historia sobre a emigración galega en Inglaterra e América contada desde as dúas beiras. Mostra a cara máis luminosa e a máis escura da inmigración a través da peripecia do seu avó e de dúas xeracións de mulleres.

Dende o citado departamento indican que a entrada é libre ata completar aforo, pero en todo momento será obrigatorio o uso da máscara.

Por outro lado, o escenario do Coliseo acollerá este sábado, ás 20.30 h, a obra A lúa vai encuberta, dirixida por Tito Asorey. Reserva de entradas en programaciónconcellodenoia@gmail.com. m. c.