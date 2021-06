Galicia impulsa o turismo náutico coa travesía xacobea Navega o Camiño

Muros. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, recibiu este mércores no porto de Muros aos participantes na travesía náutica xacobea Navega o Camiño (Sail the way), que percorre a costa galega desde Ribadeo ata o río Ulla. A peregrinación por mar, que visita un total de quince portos galegos, rematou na localidade muradá a súa quinta etapa e culminará coa chegada a pé a Santiago o vindeiro sábado.

Nava Castro destacou a importancia desta iniciativa na promoción do sistema portuario autonómico e enxalzou o papel do Xacobeo 21-22 de cara á reactivación do turismo náutico e a difusión do Camiño por mar. A directora de Turismo agradeceu neste sentido o traballo conxunto das entidades organizadoras -NorthMarinas, Asnauga e Marinas de Galicia- na difusión da comunidade como destino seguro.

Castro tamén amosou o apoio da Xunta a esta ruta, pois supón un impulso á desestacionalización do turismo náutico ao promover a navegación no interior das rías, “que polo carácter calmado das súas augas permiten a navegación todo o ano”. Ademais, lembrou que esta edición reivindica o papel da muller na práctica náutica. Con este obxectivo, a campioa olímpica Ángela Pumariega patronea unha das embarcacións da organización cunha tripulación composta maioritariamente por mulleres.

A travesía Navega o Camiño continuará o seu itinerario este xoves coa etapa entre Muros e Cabo de Cruz. Previa á súa chegada ao porto boirense, a expedición recalará no peirao de Portosín, onde confluirá cos barcos que están a realizar o itinerario sur desde o porto de Baiona como reclamo do conxunto do sistema náutico galego. m. c.