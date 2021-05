Garantizada la diversión de los niños en verano con la Movida Urbana de O Son

Porto do Son. Un año más, el Concello de Porto do Son pone en marcha una nueva edición de la Movida Urbana, el campamento de verano que busca entretener a los más pequeños y facilitar la conciliación laboral y familiar a los progenitores sonenses durante el período estival. Así, el gobierno local se encuentra inmerso en los preparativos.

Según avanzó el concejal de Deportes, Juan Pouso, la iniciativa está previsto que comience el 12 de julio y que se prolongue hasta el 20 de agosto. “A idea é que a Movida Urbana sexa un pouco o que era antes e o que foi o ano pasado. Temos que facer os grupos recucidos máis que nada para respectar os protocolos en caso de choiva. Sacaremos dez prazas por cada monitor: 50 prazas en Xuño, 50 en Portosín e arredor de 70 en Porto do Son”, explicó.

En esta edición tendrán prioridad los menores empadronados en el municipio y aquellos cuyos progenitores se encuentren trabajando actualmente. Las actividades, dirigidas a niños de 3 (escolarizados) a 12 años, se desenvolverán de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 horas.

El plazo de inscripción se abrirá del 7 al 25 de junio. “A xente terá que marcar unha das opcións e poderá entregar a solicitude e documentación no Rexistro. En caso de estar empadroado en Porto do Son, terán que adxuntar un certificado de empadroamento que poden solicitar no momento no Concello, así como un certificado de empresa ou recibo de autónomo para xustificar que os pais (un ou ambos) están a traballar, para poder darlle esa axilidade ao neno”, indicó el edil. El 1 de julio se hará pública la lista de admitidos, que tendrán una semana para realizar el pago de la cuota.

Las familias tienen que abonar una tasa de cuarenta euros por niño. Habrá bonificaciones para las familias con más de un hijo. m.c.