Gardacostas requisou en Ribeira case cincocentos quilos de peixe

Ribeira. Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, requisaron na zona das Carolinas, en Ribeira, máis de 180 quilos de pescada que non chegaba á talla mínima requirida. O comiso realizouse nun control a unha furgoneta que transportaba distintas especies de peixe. Os axentes interviron tamén no citado vehículo outros 220 quilos de pota, 37,2 quilos de pescada, 17,5 quilos de cabra, 10,3 quilos de peixe espada e 7,2 quilos de lirio que carecían da documentación que avalase a súa trazabilidade.

Os gardacostas levantaron acta de presunta infracción ao propietario da furgoneta e entregaron os preto de 486 quilos de peixe comisado a un centro benéfico próximo.

Este operativo súmase aos levados a cabo tamén polo Servizo de Gardacostas nos últimos días no litoral galego, no que se requisaron preto de 700 quilos de distintas especies de peixe e marisco, máis de 460 útiles e 350 metros de artes de enmalle en diferentes controis. A zona na que se produciron máis incautacións foi a ría de Pontevedra, con máis de 270 útiles e 350 metros de artes de enmalle retirados, ao tempo que se comisaron preto de 132 quilos de produtos do mar. s. s.