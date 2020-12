Gonzalo Trenor estudará a inclusión de Muros nas áreas Rexurbe da Xunta

Muros. O delegado territorial da Coruña na Xunta, Gonzalo Trenor, visitou onte a localidade muradá e mantivo unha reunión de traballo coa súa alcaldesa, Inés Monteagudo. No encontro repasaron os proxectos que ten actualmente en marcha o Goberno autonómico no municipio e as necesidades derivadas do COVID nos distintos servizos públicos do concello.

Un dos temas que centrou a reunión foi o interese da rexedora por incluír este concello dentro das áreas Rexurbe. A través desta nova figura o que se pretende é realizar actuacións de rehabilitación e mellora de edificacións na trama máis urbana do municipio, que incidirán sobre a situación económica e social dos ámbitos nos que se actúe.

Pola súa banda, Trenor comprometeuse con Monteagudo a colaborar directamente para acadar este obxectivo. Asemade, o representante do Executivo galego explicoulle que, unha vez solicitada e realizada a declaración de Muros dentro do listado de concellos con área Rexurbe, o concello deberá redactar un plan de dinamización da mesma, na que se indiquen as medidas a adoptar e actuacións que se deben levar a cabo, o custe estimado das mesmas e as fontes de financiamento, público e privado, para poder executalas. m. c.