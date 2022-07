Haberá tributos a The Rolling Stones e AC DC nas festas ribeirenses

Ribeira. O xornalista Antonio Rodríguez Naranjo, voceiro do oínte no programa Herrera en COPE e analista político en varias cadeas de televisión, será o pregoeiro das festas do verán de Ribeira. Será o vindeiro mércores día 3 ás dez da noite, pouco despois da inauguración da escultura dedicada ó artista Manuel Ayaso na praza consistorial.

Nesa primeira xornada das festas haberá un pequeno espectáculo pirotécnico, e a verbena estará amenizada pola orquestra El Combo Dominicano no Malecón. O xoves 4, os máis pequenos desfrutarán pola tarde na praza consistorial de obradoiros e animación. Na verbena actuará Platinum ás 22.30 no Malecón, e na Praza de España terá lugar á medianoite un tributo a AC DC a cargo de The Wires. Á unha e media da madrugada seguirá a música na Praza de Compostela con Gallaecia Discomóvil.

O venres 5 dende as 11.30 horas haberá parque de inchables e animación musical para os nenos na praza consistorial. As orquestras Atenas e Small Band amenizarán a verbena no parque García Bayón, e a orquestra Pontevedra fará o mesmo no Malecón, mentres que na Praza de España celebrarase o festival DJ’s Ribeira Urban Fest, con Alex Martini, Tall Boys, Adrián L., Dumore e Enter.

O sábado 6 oficiarase ás seis da tarde a misa solemne, con posterior procesión marítima, á que seguirá outra procesión terrestre dende a lonxa ata a igrexa. A orquestra Finisterre amenizará a verbena no Malecón. Esa noite tamén actuarán Moito!, Xisco Feijoo, Planet Discomóvil e, ás dúas da madrugada, Rayo Stoned, que fará un tributo a The Rolling Stones na Praza de España. E o domingo 7 haberá mostra de música e danza tradicional, verbena con París de Noia e espectáculo pirotécnico. s. souto