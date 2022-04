Homenaxe a Brandariz co I Festival de humor do Liceo do 13 ao 16 de abril

NOIA. A Sociedade Liceo de Noia organiza do 13 ao 16 de abril o I Festival de humor Pedro Brandariz, co que homenaxea ao actor galego recentemente falecido. O cartel inclúe catro espectáculos: o 13 de abril arrancará o programa co monólogo de Ángela Triana; ao día seguinte tomaralle o relevo Tito Robert; o 15 as risas estarán aseguradas con Marita e, o sábado 16, concluirán os actos coa actuación de Almas de Cántaro. O prezo para os socios do Liceo é de 3 euros por día/abono completo 10 €. Para non socios é de 6 euros por día/abono completo 20 euros. Os que desexen asistir deberán inscribirse previamente en conserxería. As prazas son limitadas. Dende o Liceo lembran que é obrigatorio o uso de máscara e que o acto estará suxeito á normativa vixente. A apertura de portas será ás 22.00 horas e os espectáculos empezarán ás 22.30. m. c.