Homenaxe á Rianxeira e verbena especial na Guadalupe

rianxo. A localidade de Rianxo celebrará do 9 ó 16 de setembro as emblemáticas Festas da Guadalupe e, a falta de que se faga pública a totalidade do programa, este xornal xa lles pode adiantar que para a xornada do sábado día 10 está prevista unha verbena diferente, espectacular e con propostas para todos os públicos. Unha xornada que comezará coa animación nas rúas da charanga Santa Compaña, que rematará o seu pase nos locais da Martela, e na que a Banda da Escola de Música de Rianxo invitará a viaxar ata as verbenas de sempre, as das bandas de música populares, como hai anos. Pero desta volta, cun espectáculo musical que suporá, ademais, a reunión de dous antigos compañeiros na orquestra Gran Parada: José Manuel Domínguez e Silvia Ferre, que cantarán xuntos de novo esa noite. A continuación terá lugar un concerto de Roi Casal, que levará a Rianxo a música de raíces cubanas e galegas, co seu toque persoal, para bailar ó son dos ritmos latinos. Asimesmo, o grupo boirense The Cuncas actuará na Praza da Igrexa cas súas versións de clásicos de todos os tempos. O grupo Atenas fará un primeiro pase na verbena e tamén pechará esa noite de festa. Pero, entre medias, será a sesión de DJ Manu GZ ca Festa Kyoto FM. En canto ó cartel das Festas da Guadalupe deste ano, conmemora os setenta e cinco anos da composición, en Bos Aires, en 1947, de Ondiñas da nosa ría, a emblemática canción que hoxe coñecemos popularmente como A Rianxeira. Por outra banda, o programa incluirá a celebración do xa tradicional Feirón Mariñeiro, que terá lugar na xornada do quince de setembro. suso souto