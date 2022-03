Homenaxe do Concello e o BNG a Avilés na vila noiesa

Noia. Antón Avilés de Taramancos será o protagonista cultural de Noia durante os vindeiros días ao cumprirse o 30 aniversario do seu pasamento. A súa figura será homenaxeada polo Concello e o BNG, que organizaron varios actos que comezarán este sábado e que se prolongarán ata o mércores 23 de marzo.

O día 19, os nacionalistas rendirán tributo a súa importante figura como escritor, poeta e político nun acto que comezará ás doce da mañá no claustro do concello de Noia e rematará cunha ofrenda floral ao carón do busto do poeta na Alameda da vila. A homenaxe contará coa presenza de Cesáreo Sánchez, presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Tamén recitarán poemas seus o poeta noiés Manuel López e a concelleira nacionalista en Porto do Son, Patricia Torrado Queiruga.

Por outra banda, desde a concellería de Cultura de Noia, presidida por José Pérez, tamén lembrarán a esta importante figura cunha ofrenda floral institucional ante a tumba do escritor noiés, no cemiterio parroquial de Boa. Será o 22, data do seu pasamento, ás 13.00 h.

Ao día seguinte, ás 19.30 h na casa da cultura Antón Avilés de Taramancos, haberá unha charla e recital. m. c.