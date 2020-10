RIANXO. O auditorio de Rianxo acollerá este venres 23 ás 21.00 horas a representación da obra O mel non caduca , a cargo de Ibuprofeno Teatro. A entrada é gratis, con reserva previa chamando ó teléfono 664 183 217. S.S.

RIBEIRA. No marco da programación do Outono Cultural, o sábado 24 ás 18.00 terá lugar na casa da cultura de Carreira (Ribeira) o espectáculo infantil e familiar de títeres Tesouros no Camiño. A entrada é gratuíta. S. S.