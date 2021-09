Importante lavado de cara para o campo de fútbol Eleuterio Balayo

MUROS. A Deputación da Coruña, a través do Plan Único, fará posible a remodelación do campo de fútbol Eleuterio Balayo, en Muros. O proxecto ampliará o terreo de xogo e renovará o seu céspede, mellorando substancialmente unha infraestrutura moi empregada pola veciñanza. “Seguimos a colaborar man a man cos concellos no acondicionamento de espazos deportivos da provincia, unha tarefa esencial para impulsar o deporte e ofrecer aos veciños unhas instalacións axeitadas para a correcta práctica da actividade física”, explicou o presidente da Deputación, Valentín González. As obras, que se atopan en fase de licitación ata o día 23 deste mes, contarán cun orzamento total de 235.000 euros, dos que a institución provincial achega 170.806. O Concello será o encargado de aportar os 64.194 € restantes. m. C.