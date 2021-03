Inaugurada en Ribeira a mostra de fotos sobre a Semana Santa local

Veciños e visitantes xa poden disfrutar da exposición fotográfica ao aire libre que con motivo da Semana Santa organiza o Concello de Ribeira en colaboración coa parroquia de Santa Uxía.

Na soleada mañá deste xoves, a mostra (titulada Fe, arte, contemplación) foi inaugurada nun acto que contou coas intervencións do alcalde, Manuel Ruiz; do párroco, Alfonso Mera; da concelleira de Cultura, María Sampedro; e de Manuel Iglesias, no nome de Lesmes Fotógrafos, responsable das vinte instantáneas que comprenden a iniciativa (tamén estivo a súa irmá Flora Iglesias). Entre os asistentes, concelleiros de distintos grupos da Corporación, así como representantes da Igrexa na comarca, membros de organizacións benéficas e club de xubilados e xente que se desexou a achegar atraída pola beleza das imaxes.

Manuel Ruiz declarou que a Semana Santa non só é unha celebración relixiosa, senón tamén arte e cultura, e que con esta perspectiva se quixo organizar esta exposición na que podemos contemplar os actos e ritos que a compoñen a través dos ollos da familia Lesmes, dos que repasou a súa multipremiada traxectoria: un currículo no que tamén fixo fincapé María Sampedro lembrando que este ano optan a galardóns tan prestixiosos como os Premios Goya ou ó certame organizado pola Federación Europea de Fotografía.

Alfonso Mera subliñou que a través das distintas capturas se fai un percorrido polo triduo pascual, principiando polo domingo de Ramos e concluíndo na Resurección. O cura párroco loou as fotografías de Lesmes Fotógrafos pois “a súa mirada axúdanos a ir máis alá, a ver cousas que moitas veces non vemos”.

Pola súa parte, Manuel Iglesias manifestou que buscaban transmitir unha imaxe cercana e expresou o seu desexo de que a xente se acostume a visitar exposicións desta índole.

A mostra consta dunha selección de vinte obras tomadas no 2019 de gran formato dispostas en cinco estruturas modulares con dimensións de dous metros por dous metros. A maior parte delas son en branco e negro e están acompañadas de textos alusivos.