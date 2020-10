Indignación por el estado en el que dejaron un piso en Boiro, lleno de basura

boiro. Los vecinos del portal número 77 del edificio Escurís de Escarabote (Boiro) denunciaron ante la Guardia Civil y ante el Concello el problema de salud pública que está generando una de las veinte viviendas del inmueble (la del tercero C), cuyo último inquilino dejó en un estado lamentable, repleta de basura. Además, se marchó dejando la puerta del piso abierta. Al respecto, los vecinos, que llevan varios días soportando los malos olores, destacan la actitud incívica que tenía el individuo, añadiendo que solía dejar basura también en las zonas comunes. Este diario se puso ayer en contacto con la administración local que, al respecto, señala que “ese piso estaba alquilado e é responsabilidade do propietario. Cando chegaron queixas ó Concello púxose en coñecemento da Policía Local e Servizos Sociais, pero o inquilino xa non vivía nel”. s. s.