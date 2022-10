Información en O Son por el Día del Cáncer de Mama

PORTO DO SON. Con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, que se celebra este miércoles, la junta local de Porto do Son de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desplegará el 22 de octubre por la mañana una mesa informativa en la zona portuaria de la villa marinera, junto a la plaza de abastos (en caso de viento se trasladará a la Plaza de España). Además de repartir folletos informativos, también venderán diferentes productos con el fin de recaudar fondos para la investigación de dicha enfermedad. m. c.